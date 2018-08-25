В Торецке восстановили водоснабжение

"Ночью было восстановлено электроснабжение Горловской фильтровальной станции. Вода вернулась в Торецк!" - написал Винник.

Напомним, в результате боевых действий 24.08.2018 года была повреждена линия электроснабжения Горловской фильтровальной станции №2. Торецк остался без воды.

Как сообщал УНН, в День Независимости на Донбассе погиб военный, двое ранены.