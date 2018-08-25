В Торецке восстановили водоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Торецке восстановили водоснабжение после повреждения линии электроснабжения Горловской фильтровальной станции. Об этом сообщил заместитель руководителя Военно-гражданской администрации города Торецк Сергей Винник на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Ночью было восстановлено электроснабжение Горловской фильтровальной станции. Вода вернулась в Торецк!" - написал Винник.
Напомним, в результате боевых действий 24.08.2018 года была повреждена линия электроснабжения Горловской фильтровальной станции №2. Торецк остался без воды.
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