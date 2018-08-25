У Торецьку відновили водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Торецьку відновили водопостачання після пошкодження лінії електропостачання Горлівської фільтрувальної станції. Про це повідомив заступник керівника Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Сергій Винник на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Вночі було відновлено електропостачання Горлівської фільтрувальної станції. Вода повернулася в Торецьк!" - написав Винник.
Нагадаємо, у результаті бойових дій 24.08.2018 року була пошкоджена лінія електропостачання Горлівської фільтрувальної станції №2. Торецьк залишився без води.
Як повідомляв УНН, у День Незалежності на Донбасі загинув військовий, двоє поранені.