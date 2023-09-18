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В Торецке враг обстрелами обесточил шахты, в которых работали люди. Идет ремонт - Минэнерго

Киев • УНН

 • 171192 просмотра

КИЕВ.18 сентября. УНН. В Донецкой области враг обстрелами линию электропередачи, которая питала две шахты Торецка. Людей удалось вывести на поверхность. Из-за обстрелов без света часть населенных пунктов в 5 областях. Во Львове, по неизвестным пока причинам, внезапно было обесточено 8 тысяч потребителей, сообщило ситуацию в энергосистеме Минэнерго, передает УНН.

Ситуация в прифронтовых областях

Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В Донецкой области из-за обстрела повреждена воздушная линия электропередачи 110 кВ, из-за чего обесточивались потребители в городе Торецк и две шахты. В одной из них на момент потери питания под землей находились шахтеры, которых удалось вывести на поверхность. Ремонтные работы по восстановлению линии продолжаются.

Остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Последствия обстрелов

Из-за артиллерийского обстрела в Николаевской области повреждено несколько воздушных линий разного класса напряжения. Сейчас все потребители запитаны, ремонтные работы по восстановлению линий продолжаются.

Состояние сетей

Во Львовской области трижды отключалась одна из воздушных линий электропередачи 330 кВ «Укрэнерго», что привело к обесточиванию более 8 тысяч потребителей в городе Львов. Отключение продолжалось около 1,5 часа. Причины выясняются.

Генерация

Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Вчера в течение трех дневных часов применялись ограничения производства ВИЭ в разных регионах суммарной мощностью 750 МВт.

Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации атомной, тепловой и гидрогенерации –.

Последствия подрыва дамбы

В Херсоне продолжается восстановление сетей, поврежденных во время наводнения. За выходные энергетики запитали несколько многоэтажек микрорайона Остров, подключив около 1000 точек доступа. Остаются обесточенными около 5,5 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

ЗАЕС

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 15,93 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Экспорт-импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 282,00 МВт*ч. Экспорт в Словакию составил 3 218,00 МВт*ч, в Молдову – 2 145,00 МВт*ч.

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