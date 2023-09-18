У Торецьку ворог обстрілами знеструмив шахти, в яких працювали люди. Йде ремонт - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ.18 вересня. УНН. На Донеччині ворог обстрілами лінію електропередачі, що заживлювала дві шахти Торецька. Людей вдалось вивести на поверхню. Через обстріли без світла частина населених пунктів у 5 областях. У Львові, з невідомих поки що причин, раптово було знеструмлено 8 тисяч споживачів, повідомило ситуацію в енергосистемі Міненерго, передає УНН.
Ситуація у прифронтових областях
Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. На Донеччині через обстріл пошкоджена повітряна лінія електропередачі 110 кВ, через що знеструмлювалися споживачі у місті Торецьк та дві шахти. В одній з них на момент втрати живлення під землею перебували шахтарі, яких вдалося вивести на поверхню. Ремонтні роботи з відновлення лінії тривають.
Залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Наслідки обстрілів
Через артилерійський обстріл у Миколаївській області пошкоджено кілька повітряних ліній різного класу напруги. Наразі усіх споживачів заживлено, ремонті роботи з відновлення ліній тривають.
Стан мереж
У Львівській області тричі відключалася одна з повітряних ліній електропередачі 330 кВ «Укренерго», що призвело до знеструмлення понад 8 тисяч споживачів у місті Львів. Відключення тривало близько 1,5 години. Причини з’ясовуються.
Генерація
Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Учора протягом трьох денних годин застосовувалися обмеження виробництва ВДЕ у різних регіонах сумарною потужністю 750 МВт.
Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – атомної, теплової та гідро.
Наслідки підриву дамби
У Херсоні триває відновлення мереж, пошкоджених під час повені. За вихідні енергетики заживили кілька багатоповерхівок мікрорайону Острів, підключивши близько 1000 точок доступу. Залишаються знеструмленими близько 5,5 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.
ЗАЕС
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 15,93 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Експорт-імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 282,00 МВт*год. Експорт до Словаччини склав 3 218,00 МВт*год, до Молдови – 2 145,00 МВт*год.
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