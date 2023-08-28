Во временно оккупированном Луганске "хлопок": якобы работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Во временно оккупированном Луганске были слышны взрывы. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, пишет УНН.
Цитата
"Работа ПВО над Луганском", - говорится в сообщении.
Детали
Жители Луганска сообщают о нескольких взрывах и якобы сбитых целях над временно оккупированным Луганском. Оккупационные власти пока не предоставляли информации о взрывах.
Напомним
В районе Евпатории, во временно оккупированном Крыму, в понедельник сообщали о взрыве. Якобы сработала вражеская ПВО на юге Раздольненского района.