Во временно оккупированном Луганске "хлопок": якобы работает ПВО

Цитата

"Работа ПВО над Луганском", - говорится в сообщении.

Детали

Жители Луганска сообщают о нескольких взрывах и якобы сбитых целях над временно оккупированным Луганском. Оккупационные власти пока не предоставляли информации о взрывах.

Напомним

В районе Евпатории, во временно оккупированном Крыму, в понедельник сообщали о взрыве. Якобы сработала вражеская ПВО на юге Раздольненского района.