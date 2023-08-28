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У тимчасово окупованому Луганську "бавовна": нібито працює ППО

У тимчасово окупованому Луганську "бавовна": нібито працює ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Луганську було чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, пише УНН.

Цитата 

"Робота ППО над Луганськом", - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Мешканці Луганська повідомляють про декілька вибухів і нибито збиття цілей над тимчасово окупованим Луганськом. Окупаційна влада наразі не надавала інформації щодо вибухів. 

Нагадаємо

В районі Євпаторії, в тимчасово окупованого Криму, у понеділок повідомляли про вибух. Нібито спрацювала ворожа ППО на півдні Роздольненського району.

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