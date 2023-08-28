У тимчасово окупованому Луганську "бавовна": нібито працює ППО

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"Робота ППО над Луганськом", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Мешканці Луганська повідомляють про декілька вибухів і нибито збиття цілей над тимчасово окупованим Луганськом. Окупаційна влада наразі не надавала інформації щодо вибухів.

Нагадаємо

В районі Євпаторії, в тимчасово окупованого Криму, у понеділок повідомляли про вибух. Нібито спрацювала ворожа ППО на півдні Роздольненського району.