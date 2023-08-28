У тимчасово окупованому Луганську "бавовна": нібито працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Луганську було чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, пише УНН.
Цитата
"Робота ППО над Луганськом", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Мешканці Луганська повідомляють про декілька вибухів і нибито збиття цілей над тимчасово окупованим Луганськом. Окупаційна влада наразі не надавала інформації щодо вибухів.
Нагадаємо
В районі Євпаторії, в тимчасово окупованого Криму, у понеділок повідомляли про вибух. Нібито спрацювала ворожа ППО на півдні Роздольненського району.