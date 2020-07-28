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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 116591 просмотра

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В Тернополе будут судить двух патрульных за превышение полномочий

В Тернополе будут судить двух патрульных за превышение полномочий

Киев  •  УНН

 • 10306 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Тернополе будут судить двух патрульных полиции, безосновательно применивших физическую силу и спецсредства к местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области, передает УНН.

"Прокуратурой Тернопольской области направлен в суд обвинительный акт по ч. 2 ст.365 УК Украины (превышение служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) в отношении двух сотрудников патрульной полиции", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле этого года на одной из улиц Тернополя правоохранители безосновательно применили к мужчине физическую силу и спецсредства, причинив ему телесные повреждения.

Как сообщал УНН, сотрудника патрульной полиции в Николаевской области будут судить за избиение задержанного мужчины.

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