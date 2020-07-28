В Тернополе будут судить двух патрульных за превышение полномочий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Тернополе будут судить двух патрульных полиции, безосновательно применивших физическую силу и спецсредства к местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области, передает УНН.
"Прокуратурой Тернопольской области направлен в суд обвинительный акт по ч. 2 ст.365 УК Украины (превышение служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) в отношении двух сотрудников патрульной полиции", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в апреле этого года на одной из улиц Тернополя правоохранители безосновательно применили к мужчине физическую силу и спецсредства, причинив ему телесные повреждения.
Как сообщал УНН, сотрудника патрульной полиции в Николаевской области будут судить за избиение задержанного мужчины.