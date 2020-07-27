За побиття затриманого судитимуть співробітника патрульної поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Співробітника патрульної поліції у Миколаївський області судитимуть за побиття затриманого чоловіка. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього поліцейського Управління патрульної поліції у Миколаївський області. Він обвинувачується у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України)", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обвинувачений під час виконання службових обов’язків поклав обличчям до землі чоловіка у кайданках та бив його.
"Згодом поліцейський перемістив потерпілого у службовий автомобіль, в якому також завдав йому кілька ударів. Після чого відвіз його до приміщення Корабельного відділу поліції, де продовжив бити затриманого. Внаслідок дій поліцейського потерпілий отримав численні тілесні ушкодження, серед яких двосторонній перелом нижньої щелепи", – повідомили в ДБР.
У разі доведення вини експравоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Як повідомляв УНН, у Рівненській області за підозрою у вбивстві солдата затримали сержанта розвідувальної роти.