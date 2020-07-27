За избиение задержанного будут судить сотрудника патрульной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Сотрудника патрульной полиции в Николаевской области будут судить за избиение задержанного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего полицейского управления патрульной полиции в Николаевской области. Он обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый при исполнении служебных обязанностей положил лицом на землю мужчину в наручниках и бил его.
"Впоследствии полицейский переместил потерпевшего в служебный автомобиль, в котором также нанес ему несколько ударов. После чего отвез его в помещение Корабельного отдела полиции, где продолжил бить задержанного. В результате действий полицейского пострадавший получил многочисленные телесные повреждения, среди которых двусторонний перелом нижней челюсти", - сообщили в ГБР.
В случае доказательства вины экс-правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Как сообщал УНН, в Ровенской области по подозрению в убийстве солдата задержали сержанта разведывательной роты.