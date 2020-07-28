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У Тернополі судитимуть двох патрульних за перевищення повноважень

У Тернополі судитимуть двох патрульних за перевищення повноважень

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. У Тернополі судитимуть двох патрульних поліції, які безпідставно застосували фізичну силу та спецзасоби до місцевого жителя. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Тернопільської області, передає УНН.

"Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст.365 КК України (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу) стосовно двох працівників патрульної поліції", – йдеться в повідомленні.

За версією слідства, у квітні цього року на одній із вулиць Тернополя правоохоронці безпідставно застосували до чоловіка фізичну силу та спецзасоби, спричинивши йому тілесні ушкодження.

Як повідомляв УНН, співробітника патрульної поліції у Миколаївський області судитимуть за побиття затриманого чоловіка.

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