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В Тернополе студентка-иностранка умерла, выпив неизвестный яд

Киев • УНН

 • 13011 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Тернополе студентку-иностранку обнаружили без сознания и в состоянии клинической смерти у дома одногруппниц. По версии полиции - она выпила неизвестный яд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

В Тернополе студентка-иностранка умерла, выпив неизвестный яд

"Тело неизвестной молодой темнокожей девушки на улице Троллейбусной обнаружил местный житель. Он вызвал скорую и полицию. Девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение. Однако спасти ее не удалось", - говорится в сообщении.

Указано, что при выезде следственно-оперативной группы стало известно, что погибшая - студентка одного из местных вузов, 1995 года рождения. Накануне она пришла к подругам и была взволнована из-за проблем в университете. Студентка не знала, как об этом сообщить родителям.

"Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире прощальную записку. Одна из версий - потерпевшая выпила неизвестный яд. Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия", - добавили в отделе коммуникаций.

Сообщается, что этот факт внесен в ЕРДР в соответствии со статьей 115 УКУ. Продолжается следствие.

Напомним, в Киевской области грабители вкололи женщине лекарство от тревожности, выдав их за яд.

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