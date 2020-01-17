В Тернополе студентка-иностранка умерла, выпив неизвестный яд
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Тернополе студентку-иностранку обнаружили без сознания и в состоянии клинической смерти у дома одногруппниц. По версии полиции - она выпила неизвестный яд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
"Тело неизвестной молодой темнокожей девушки на улице Троллейбусной обнаружил местный житель. Он вызвал скорую и полицию. Девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение. Однако спасти ее не удалось", - говорится в сообщении.
Указано, что при выезде следственно-оперативной группы стало известно, что погибшая - студентка одного из местных вузов, 1995 года рождения. Накануне она пришла к подругам и была взволнована из-за проблем в университете. Студентка не знала, как об этом сообщить родителям.
"Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире прощальную записку. Одна из версий - потерпевшая выпила неизвестный яд. Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия", - добавили в отделе коммуникаций.
Сообщается, что этот факт внесен в ЕРДР в соответствии со статьей 115 УКУ. Продолжается следствие.
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