У Тернополі студентка-іноземка померла, випивши невідому отруту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Тернополі студентку-іноземку виявили без свідомості і в стані клінічної смерті біля будинку одногрупниць. За версією поліції – вона випила невідому отруту. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.
"Тіло невідомої молодої темношкірої дівчини на вулиці Тролейбусній виявив місцевий житель. Він викликав швидку та поліцію. Дівчину без свідомості та в стані клінічної смерті госпіталізували до медзакладу. Проте врятувати її не вдалося", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що при виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що загибла - студентка одного з місцевих вишів, 1995 року народження. Напередодні вона прийшла до подруг і була схвильована через проблеми в університеті. Студентка не знала, як про це повідомити батькам.
"Тіло дівчини знайшли біля будинку одногрупниць, а в їхній квартирі прощальну записку. Одна з версій - потерпіла випила невідому отруту. Остаточна причина смерті буде відома після розтину", - додали у відділі комунікацій.
Повідомляється, що цей факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ. Триває слідство.
Нагадаємо, на Київщині грабіжники вкололи жінці ліки від тривожності, видавши їх за отруту.