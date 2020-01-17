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У Тернополі студентка-іноземка померла, випивши невідому отруту

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. У Тернополі студентку-іноземку виявили без свідомості і в стані клінічної смерті біля будинку одногрупниць. За версією поліції – вона випила невідому отруту. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

У Тернополі студентка-іноземка померла, випивши невідому отруту

"Тіло невідомої молодої темношкірої дівчини на вулиці Тролейбусній виявив місцевий житель. Він викликав швидку та поліцію. Дівчину без свідомості та в стані клінічної смерті госпіталізували до медзакладу. Проте врятувати її не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що при виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що загибла - студентка одного з місцевих вишів, 1995 року народження. Напередодні вона прийшла до подруг і була схвильована через проблеми в університеті. Студентка не знала, як про це повідомити батькам.

"Тіло дівчини знайшли біля будинку одногрупниць, а в їхній квартирі прощальну записку. Одна з версій - потерпіла випила невідому отруту. Остаточна причина смерті буде відома після розтину", - додали у відділі комунікацій.

Повідомляється, що цей факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ. Триває слідство.

Нагадаємо, на Київщині грабіжники вкололи жінці ліки від тривожності, видавши їх за отруту.

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