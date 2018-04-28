В Техасе арестовали сына экс-президента Гвинеи за рабовладельчество

Как отмечает телеканал, будущую рабыню привезли из Гвинеи в США в 2000 году, тогда ей было пять лет. Через несколько лет девочку заставили выполнять работу по дому и заботиться о детях Туре, также её били и оказывали на нее психологическое давление. Кроме того, супруги не позволяли девочке ходить в школу, поэтому она не знала английского языка. Также рабыню заставляли спать на голом полу.

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Отмечается, что девушка сбежала из дома в 2016 году с помощью соседей. Теперь супругам Туре грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокат Дениз Кросс-Туре Скотт Палмер заявил, что обвинения в адрес его подзащитной “пронизано неприличными обвинениями, выдумками и ложью”. По его словам, супруги Туре считали девочку своей дочерью и растили ее наравне с другими детьми.

Напомним, на Луганщине полиция освободила двух мужчин-рабочих, которых били и держали на цепи. Как отмечается, в Рубежанский отдела полиции за помощью обратился местный житель, который рассказал о том, что по приказу владельцев дома, которые наняли его и еще четырех мужчин выполнять ремонтные работы в доме и хозяйственных постройках, его удерживали на цепко, били, пытали и принуждали работать.