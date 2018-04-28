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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Техасі заарештували сина екс-президента Гвінеї за рабовласництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Поліція штату Техас заарештувала Мухаммеда Туре, сина екс-президента Гвінеї Ахмеда Секу Туре за звинуваченням у тому, що він та його дружина Деніз Крос-Туре протягом 16 років тримали дівчину в рабстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.

У Техасі заарештували сина екс-президента Гвінеї за рабовласництво

Як зазначає телеканал, майбутню рабиню привезли з Гвінеї в США в 2000 році, тоді їй було п’ять років. Через кілька років дівчинку змусили виконувати роботу по дому і дбати про дітей Туре, також її били і чинили на неї психологічний тиск. Крім того, подружжя не дозволяло дівчинці ходити до школи, тому вона не знала англійської мови. Також рабиню змушували спати на голій підлозі.

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Відзначається, що дівчина втекла з дому в 2016 році за допомогою сусідів. Тепер подружжю Туре загрожує до 20 років позбавлення волі. Адвокат Деніз Крос-Турі Скотт Палмер заявив, що звинувачення на адресу його підзахисної “пронизане непристойними звинуваченнями, вигадками і неправдою”. За його словами, подружжя Туре вважали дівчинку своєю дочкою і ростили її нарівні з іншими дітьми.

Нагадаємо, на Луганщині поліція звільнила двох чоловіків-робітників, яких били та тримали на ланцюгу. Як зазначається, до Рубіжанського відділу поліції за допомогою звернувся місцевий мешканець, який розповів про те, що за наказом власників будинку, які найняли його та ще чотирьох чоловіків виконувати ремонтні роботи у будинку та господарчих спорудах, його утримували на цепку, били, катували та примушували працювати.

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