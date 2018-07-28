В Техасе в доме престарелых застрелили трех человек

Согласно его данным, наряды правоохранителей были направлены в дом престарелых в связи с сообщениями о произошедшей там стрельбе в 19:00 по местному времени (02:00 по киевскому времени субботы). “Мы подтверждаем наличие трех жертв: двух мужчин и женщины. Все они были мертвы к моменту прибытия полиции, угроза была устранена”, — информировал начальник полиции Робстаун. Он не уточнил, был ли пойман убийца и какова его судьба.

Позже в дополнительном заявлении Флорес сообщил об обнаружении еще двух тел в другом здании Робстаун, принадлежавший одному из убитых в доме престарелых. Все жертвы пока не опознаны. “Речь идет о расследовании убийства, мы не позволим, чтобы что-то ему мешало”, — добавил шеф полиции.

Напомним, два человека, включая нападавшего, погибли и 13 были ранены в результате стрельбы 22 июля в канадском городе Торонто.