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У Техасі в будинку для літніх людей застрелили трьох осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Три людини убито в результаті стрілянини, відкритої у п’ятницю в будинку для літніх людей у місті Робстаун (штат Техас). Про це повідомляє УНН з посиланням на взаяву шефу міської поліції Ерасмо Флорес.

За його даними, наряди правоохоронців були спрямовані в будинок для людей похилого віку у зв’язку з повідомленнями про що сталася там стрільбі в 19:00 за місцевим часом (02:00 за київським часом суботи). “Ми підтверджуємо наявність трьох жертв: двох чоловіків і жінки. Всі вони були мертві на момент прибуття поліції, загроза була усунена”, — інформував начальник поліції Робстаун. Він не уточнив, чи був спійманий убивця і яка його доля.

Пізніше в додатковому заяві Флорес повідомив про виявлення ще двох тіл в іншій будівлі Робстаун, що належав одному з убитих у будинку для літніх людей. Усі жертви поки не опізнані. “Мова йде про розслідування вбивства, ми не дозволимо, щоб щось йому заважало”, — додав шеф поліції.

Нагадаємо, двоє людей, включаючи нападника, загинули і 13 були поранені у результаті стрілянини 22 липня в канадському місті Торонто.

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