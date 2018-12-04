В Тбилиси найден мертвым соратник Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Тбилиси в собственном доме найдено тело члена политического совета оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-министра культуры Грузии Николоза (Ники) Руруа. Ему было 50 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Онлайн.
Точная причина смерти пока не установлена. По предварительной версии, озвученной грузинскими СМИ, причиной мог стать сердечный приступ.
Ника Руруа начал свою политическую карьеру в 2001 году, активно сотрудничал с Михеилом Саакашвили и Зурабом Жвания. После "Революции роз" 2003 года он стал депутатом парламента. Он был автором идеи создания в Тбилиси Музея советской оккупации, одним из инициаторов переноса памятника Иосифу Сталину с главной площади Гори на территорию его музея, участвовал в процессе возвращения на родину останков национального героя Грузии Какуци Чолокашвили. Он также является одним из инициаторов создания джаз-фестиваля Black Sea Jazz Festival.
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В 2009 году Руруа был назначен министром культуры. Занимал этот пост вплоть до смены власти в Грузии в 2012 году.
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