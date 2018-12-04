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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Тбилиси найден мертвым соратник Саакашвили

Киев • УНН

 • 10818 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Тбилиси в собственном доме найдено тело члена политического совета оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-министра культуры Грузии Николоза (Ники) Руруа. Ему было 50 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Онлайн.

В Тбилиси найден мертвым соратник Саакашвили

Точная причина смерти пока не установлена. По предварительной версии, озвученной грузинскими СМИ, причиной мог стать сердечный приступ.

Ника Руруа начал свою политическую карьеру в 2001 году, активно сотрудничал с Михеилом Саакашвили и Зурабом Жвания. После "Революции роз" 2003 года он стал депутатом парламента. Он был автором идеи создания в Тбилиси Музея советской оккупации, одним из инициаторов переноса памятника Иосифу Сталину с главной площади Гори на территорию его музея, участвовал в процессе возвращения на родину останков национального героя Грузии Какуци Чолокашвили. Он также является одним из инициаторов создания джаз-фестиваля Black Sea Jazz Festival.

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В 2009 году Руруа был назначен министром культуры. Занимал этот пост вплоть до смены власти в Грузии в 2012 году.

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