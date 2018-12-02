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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80796 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102617 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137427 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135587 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132044 просмотра

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Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126324 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 164093 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117942 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141527 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Командующий ВМС США в Бахрейне найден мертвым

Командующий ВМС США в Бахрейне найден мертвым

Киев  •  УНН

 • 13493 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Скотт Стирни умер на территории королевства Бахрейн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распространенное заявление военно-морскими силами США.

Скотт Стирни “был найден мертвым в своей резиденции”, — говорится в документе.

Власти США и королевства Бахрейн начали расследование в связи со смертью Стирни. В заявлении акцентируют внимание на том, что у следствия нет подозрений, что его смерть была насильственной.

Исполнять обязанности Стирни будет его бывший заместитель контр-адмирал Пол Шлиз. В зону ответственности Пятого флота ВМС США, который находится на Бахрейне, входят Персидский залив и часть Индийского океана.

Справка УНН: Королевство Бахрейн - островное государство на одноимённом архипелаге в Персидском заливе в Юго-Западной Азии. Является самым маленьким арабским государством.

Правительство Бахрейна заключило соглашение о сотрудничестве с вооружёнными силами США и предоставляет Соединённым Штатам военно-морскую базу Джуффэйр с начала 1990-х годов. На этой базе размещается Центральное командование военно-морских сил США под командованием Пятого флота, а также порядка 1500 человек военного персонала Соединённых Штатов и союзников. Бахрейн имеет небольшие, но хорошо оснащённые силы обороны Бахрейна. В основном оснащены вооружением производства США.

Как сообщал УНН, Пентагон в апреле направил в Конгресс США уведомление о намерении продать Бахрейна боевые вертолеты и авиационные ракеты на общую сумму 911 400 000 долларов.

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