Командующий ВМС США в Бахрейне найден мертвым
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Скотт Стирни умер на территории королевства Бахрейн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распространенное заявление военно-морскими силами США.
Скотт Стирни “был найден мертвым в своей резиденции”, — говорится в документе.
Власти США и королевства Бахрейн начали расследование в связи со смертью Стирни. В заявлении акцентируют внимание на том, что у следствия нет подозрений, что его смерть была насильственной.
Исполнять обязанности Стирни будет его бывший заместитель контр-адмирал Пол Шлиз. В зону ответственности Пятого флота ВМС США, который находится на Бахрейне, входят Персидский залив и часть Индийского океана.
Справка УНН: Королевство Бахрейн - островное государство на одноимённом архипелаге в Персидском заливе в Юго-Западной Азии. Является самым маленьким арабским государством.
Правительство Бахрейна заключило соглашение о сотрудничестве с вооружёнными силами США и предоставляет Соединённым Штатам военно-морскую базу Джуффэйр с начала 1990-х годов. На этой базе размещается Центральное командование военно-морских сил США под командованием Пятого флота, а также порядка 1500 человек военного персонала Соединённых Штатов и союзников. Бахрейн имеет небольшие, но хорошо оснащённые силы обороны Бахрейна. В основном оснащены вооружением производства США.
Как сообщал УНН, Пентагон в апреле направил в Конгресс США уведомление о намерении продать Бахрейна боевые вертолеты и авиационные ракеты на общую сумму 911 400 000 долларов.