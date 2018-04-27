США мають намір продати Бахрейну бойові вертольоти і ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Пентагон у п'ятницю направив до Конгресу США повідомлення про намір продати Бахрейну бойові гелікоптери і авіаційні ракети на загальну суму 911,4 млн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
Як підкреслюється в заяві, поширеній управлінням міноборони США з оборонного співробітництва і безпеки, Держдепартамент не заперечує проти поставок цій острівній державі в Перській затоці такого роду озброєнь.
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Королівство запросило 12 ударних вертольотів AH-1Z, два додаткових двигуна до них, 14 ракет AGM-114 класу “повітря — поверхня”, 56 ракет з лазерним наведенням APKWS II, а також радари, системи зв’язку і підвісні прицільно-навігаційні системи, необхідні запасні частини та обладнання, логістичну підтримку.
“Ймовірна продаж цих озброєнь сприятиме реалізації зовнішньополітичних цілей США, оскільки допоможе зміцнити безпеку важливого партнера в даному регіоні, — наголошується в заяві. — Це дозволить поліпшити можливості Бахрейну в протистоянні нинішнім і майбутнім загрозам”.
За словами Пентагону, продаж даних систем озброєнь Манамі “не приведе до зміни військового балансу в регіоні”.
Закон зобов’язує міноборони США повідомляти Конгрес про плани продажу зброї або військового спорядження іншим країнам. У Конгресу є 30 днів, щоб блокувати операцію, але це відбувається вкрай рідко.
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір послабити ряд обмежень на поставки зброї та військової техніки іншим країнам. Це буде закладено в новій стратегії американської адміністрації, яку можуть представити вже на цьому тижні.