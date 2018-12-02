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Командувача ВМС США в Бахрейні знайдено мертвим

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Командувач П'ятим флотом ВМС США, віце-адмірал Скотт Стірні помер на території королівства Бахрейн. Про це повідомляє УНН із посиланням на поширену заяву військово-морськими силами США.

“Скотт Стірні був знайдений мертвим у своїй резиденції”, — йдеться в документі.

Влада США та королівства Бахрейн почала розслідування у зв’язку зі смертю Стірні. В заяві акцентують увагу на тому, що у слідства немає підозр, що його смерть була насильницькою.

Виконувати обов’язки Стірні буде його колишній заступник контр-адмірал Пол Шліз. У зону відповідальності П’ятого флоту ВМС США, який знаходиться на Бахрейні, входять Перська затока та частина Індійського океану.

Довідка УНН: Королівство Бахрейн — острівна держава на однойменному архіпелазі в Перській затоці в Південно-Західній Азії. Є найменшою арабською державою.

Уряд Бахрейну уклав угоду про співпрацю з озброєними силами США та надає Сполученим Штатам військово-морську базу Джуффейр з початку 1990-х років. На цій базі розміщується Центральне командування військово-морських сил США під командуванням П’ятого флоту, а також близько 1500 чоловік військового персоналу Сполучених Штатів та союзників. Бахрейн має невеликі, але добре оснащені сили оборони Бахрейну. В основному оснащені озброєнням виробництва США.

Як повідомляв УНН, Пентагон у квітні направив до Конгресу США повідомлення про намір продати Бахрейну бойові гелікоптери і авіаційні ракети на загальну суму 911,4 млн доларів.

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