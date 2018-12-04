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У Тбілісі знайдений мертвим соратник Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Тбілісі у власному будинку знайдено тіло члена політичної ради опозиційної партії "Єдиний національний рух", екс-міністра культури Грузії Ніколоза (Ніки) Руруа. Йому було 50 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія Онлайн.

У Тбілісі знайдений мертвим соратник Саакашвілі

Точна причина смерті поки не встановлена. За попередньою версією, озвученою грузинськими ЗМІ, причиною міг стати серцевий напад.

Ніка Руруа почав свою політичну кар'єру в 2001 році, активно співпрацював з Міхеілом Саакашвілі і Зурабом Жванія. Після "Революції троянд" 2003 року його став депутатом парламенту. Він був автором ідеї створення в Тбілісі Музею радянської окупації, одним з ініціаторів перенесення пам'ятника Йосипу Сталіну з головної площі Горі на територію його музею, брав участь в процесі повернення на батьківщину останків національного героя Грузії Какуці Чолокашвілі. Він також є одним з ініціаторів створення джаз-фестивалю Black Sea Jazz Festival.

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У 2009 році Руруа був призначений міністром культури. Обіймав цю посаду аж до зміни влади в Грузії в 2012 році.

Як повідомляв УНН, командувач ВМС США в Бахрейні знайдений мертвим.

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