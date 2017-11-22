В Тбилиси началась контртеррористическая операция
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Грузинская служба госбезопасности проводит контртеррористическую операцию в Тбилиси, заблокированы подозреваемые открыли огонь по спецназу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Операция проходит в Исани-Самгорский районе на окраине грузинской столицы.
"Лица, с целью задержания которых проводится операция, открыли огонь в направлении отряда специального назначения. К этому времени они находятся в квартире жилого дома. Безопасность жителей, проживающих в районе, защищена", - заявила представитель пресс-службы спецслужбы.
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Здание, в котором находятся подозреваемые, окруженная, полиция контролирует периметр.
Напомним, в центре оккупированного Луганская появились вооруженные люди без опознавательных знаков.