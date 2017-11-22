В Тбилиси началась контртеррористическая операция

Операция проходит в Исани-Самгорский районе на окраине грузинской столицы.

"Лица, с целью задержания которых проводится операция, открыли огонь в направлении отряда специального назначения. К этому времени они находятся в квартире жилого дома. Безопасность жителей, проживающих в районе, защищена", - заявила представитель пресс-службы спецслужбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контртеррористическая операция началась в Дагестане

Здание, в котором находятся подозреваемые, окруженная, полиция контролирует периметр.

Напомним, в центре оккупированного Луганская появились вооруженные люди без опознавательных знаков.