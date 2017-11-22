У Тбілісі почалася контртерористична операція
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Грузинська служба держбезпеки проводить контртерористичну операцію в Тбілісі, заблоковані підозрювані відкрили вогонь по спецназу. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".
Операція проходить в Ісані-Самгорський районі на околиці грузинської столиці.
"Особи, з метою затримання яких проводиться операція, відкрили вогонь у напрямку загону спеціального призначення. До цього часу вони знаходяться в квартирі житлового будинку. Безпека мешканців, які проживають в районі, захищена", - заявила представник прес-служби спецслужби.
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Будівля, в якому знаходяться підозрювані, оточена, поліція контролює периметр.
Нагадаємо, у центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди без розпізнавальних знаків.