В Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России

Полиция совершила рейд отелями Паттайи в воскресенье вечером. В одном из отелей полицейские обнаружили более четырех десятков россиян, мужчин и женщин, которые начали заметно нервничать при появлении правоохранителей. Во время общения с полицией туристы рассказали, что приехали в Таиланд для прохождения тренинга для освоения сексуальных техник. За обучения они заплатили по 20 тысяч бат (более 17 тысяч грн) каждый.

После чего полиция задержала 10 так называемых секс-инструкторов. Одному из них уже предъявлено обвинение в превышении срока пребывания в стране, троим в незаконном въезде в страну, а остальных обвиняют в работе без получения официального разрешения.