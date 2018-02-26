В Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Таиланде полиция арестовала десять граждан России, утверждавших, что они секс-инструктора и приехали в Паттайю для проведения учебного тренинга по любви. Об это УНН сообщает со ссылкой на издание The Nation.
Полиция совершила рейд отелями Паттайи в воскресенье вечером. В одном из отелей полицейские обнаружили более четырех десятков россиян, мужчин и женщин, которые начали заметно нервничать при появлении правоохранителей. Во время общения с полицией туристы рассказали, что приехали в Таиланд для прохождения тренинга для освоения сексуальных техник. За обучения они заплатили по 20 тысяч бат (более 17 тысяч грн) каждый.
После чего полиция задержала 10 так называемых секс-инструкторов. Одному из них уже предъявлено обвинение в превышении срока пребывания в стране, троим в незаконном въезде в страну, а остальных обвиняют в работе без получения официального разрешения.