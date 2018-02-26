В Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63427 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77655 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80348 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107433 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100401 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104559 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111538 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117086 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122796 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134316 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
В Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России

В Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России

Киев  •  УНН

 • 12352 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Таиланде полиция арестовала десять граждан России, утверждавших, что они секс-инструктора и приехали в Паттайю для проведения учебного тренинга по любви. Об это УНН сообщает со ссылкой на издание The Nation.

Полиция совершила рейд отелями Паттайи в воскресенье вечером. В одном из отелей полицейские обнаружили более четырех десятков россиян, мужчин и женщин, которые начали заметно нервничать при появлении правоохранителей. Во время общения с полицией туристы рассказали, что приехали в Таиланд для прохождения тренинга для освоения сексуальных техник. За обучения они заплатили по 20 тысяч бат (более 17 тысяч грн) каждый.

После чего полиция задержала 10 так называемых секс-инструкторов. Одному из них уже предъявлено обвинение в превышении срока пребывания в стране, троим в незаконном въезде в страну, а остальных обвиняют в работе без получения официального разрешения.

Украинские Национальные Новости

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