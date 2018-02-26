У Таїланді затримали 10 секс-інструкторів з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Таїланді поліція заарештувала десять громадян Росії, які стверджували, що вони секс-інструктора і приїхали до Паттайї для проведення навчального тренінгу з кохання. Про це УНН повідомляє з посиланням на видання The Nation.
Поліція здійснила рейд готелями Паттайї в неділю ввечері. В одному з готелів поліцейські виявили більше чотирьох десятків росіян, чоловіків і жінок, які почали помітно нервувати з появою правоохоронців. Під час спілкування з поліцією туристи розповіли, що приїхали в Таїланд для проходження тренінгу для освоєння сексуальних технік. За навчання вони заплатили по 20 тисяч бат (понад 17 тисяч грн) кожен.
Після чого поліція затримала 10 так званих секс-інструкторів. Одному з них вже пред'явлено звинувачення в перевищенні терміну перебування в країні, трьом в незаконному в'їзді в країну, а інших звинувачують в роботі без отримання офіційного дозволу.