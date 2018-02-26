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У Таїланді затримали 10 секс-інструкторів з Росії

У Таїланді затримали 10 секс-інструкторів з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Таїланді поліція заарештувала десять громадян Росії, які стверджували, що вони секс-інструктора і приїхали до Паттайї для проведення навчального тренінгу з кохання. Про це УНН повідомляє з посиланням на видання The Nation.

Поліція здійснила рейд готелями Паттайї в неділю ввечері. В одному з готелів поліцейські виявили більше чотирьох десятків росіян, чоловіків і жінок, які почали помітно нервувати з появою правоохоронців. Під час спілкування з поліцією туристи розповіли, що приїхали в Таїланд для проходження тренінгу для освоєння сексуальних технік. За навчання вони заплатили по 20 тисяч бат (понад 17 тисяч грн) кожен.

Після чого поліція затримала 10 так званих секс-інструкторів. Одному з них вже пред'явлено звинувачення в перевищенні терміну перебування в країні, трьом в незаконному в'їзді в країну, а інших звинувачують в роботі без отримання офіційного дозволу.

Українські Національні Новини

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