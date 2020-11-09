В Таиланде полиция разогнала протестующих водометами

Ранее полиция призвала протестующих прекратить двигаться в сторону королевского дворца. Кроме того, власти заявили, что в радиусе 150 метров от дворца не допускается присутствие демонстрантов. В общем органы власти задействовали около девяти тысяч силовиков и правоохранителей. Это уже второй раз с начала июльских акций протеста полиция применила водометы против демонстрантов.

Уже несколько месяцев подряд демонстранты требуют отставки главы правительства и реформы закона о защите монархии, что предусматривает суровые наказания за критику королевского дома. В Таиланде свобода мысли нередко ограничивалась со ссылкой на этот закон.

В Таиланде со времени военного путча 2014 года пришел к власти генерал в отставке Прают Чан Оча. После парламентских выборов 2019 года, омраченных скандалом по фальсификации их результатов, Чан Оча занял пост премьер-министра коалиционного правительства.