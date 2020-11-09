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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 10:59 • 91529 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98876 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 102828 просмотра

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В Таиланде полиция разогнала протестующих водометами

В Таиланде полиция разогнала протестующих водометами

Киев  •  УНН

 • 11153 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Бангкоке полиция применила водометы против демонстрантов, вышедших на антиправительственную акцию протеста. В воскресенье, 8 ноября, в центральной части столицы Таиланда собралось около пяти тысяч граждан, которые отправились маршем к королевскому дворцу с целью передать письма с требованиями к монарху Маха Ваджиралонгкорна, передает УНН со ссылкой на DW.

Ранее полиция призвала протестующих прекратить двигаться в сторону королевского дворца. Кроме того, власти заявили, что в радиусе 150 метров от дворца не допускается присутствие демонстрантов. В общем органы власти задействовали около девяти тысяч силовиков и правоохранителей. Это уже второй раз с начала июльских акций протеста полиция применила водометы против демонстрантов.

Уже несколько месяцев подряд демонстранты требуют отставки главы правительства и реформы закона о защите монархии, что предусматривает суровые наказания за критику королевского дома. В Таиланде свобода мысли нередко ограничивалась со ссылкой на этот закон.

В Таиланде со времени военного путча 2014 года пришел к власти генерал в отставке Прают Чан Оча. После парламентских выборов 2019 года, омраченных скандалом по фальсификации их результатов, Чан Оча занял пост премьер-министра коалиционного правительства.

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