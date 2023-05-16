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В Северодонецке наблюдают увеличение "хлопков" - ВГА

В Северодонецке наблюдают увеличение "хлопков" - ВГА

Киев • УНН

 • 1436742 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В окрестностях города Северодонецк Луганской области увеличилось количество "хлопков", рассказал в эфире одного из украинских телеканалов начальник Северодонецкой городской ВГА Александр Стрюк, передает УНН.

Цитата

"К сожалению, город (Северодонецк, - ред.) остается оккупированным, но уже даже в окрестностях Северодонецка происходят "хлопки", есть понимание, что все же дотягивается и туда. Или это случайность, но приятная такая случайность", - рассказал он.

Детали

Стрюк уточнил, что последние "хлопки" можно было наблюдать в конце 2022 года.

Кроме этого, он сообщил, что российские оккупанты в городе ведут себя "довольно уверенно и нагло" по отношению к местному населению. Захватчики проводят различные мероприятия, в частности "под музыку и красный флаг" раздают детям паспорта российской федерации, добавил Стрюк.

"Этот театр абсурда наращивается, и вместо восстановления города с целью демонстрации своей уверенности пытаются проводить всевозможные пропагандистские акции, демонстрировать свое превосходство. Чем дальше становится напряженной ситуация, тем больше абсурда выходит на улицы", - резюмировал он.

Напомним

Глава Луганской ОГА Артем Лысогор сообщил, что российские оккупанты спешат с принудительным осмотром детей в Луганской области – хотят завершить в мае, могут попробовать принудительно вывозить уже с начала лета.

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