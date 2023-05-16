У Сєвєродонецьку спостерігають збільшення "бавовни" - ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На околицях міста Сєвєродонецьк Луганської області збільшилася кількість "бавовни", розповів в ефірі одного з українських телеканалів начальник Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк, передає УНН.
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"На жаль, місто (Сєвєродонецьк, - ред.) залишається окупованим, але вже навіть в околицях Сєверодонецька відбувається "бавовна", тобто є розуміння, що все ж таки дотягується і туди. Або це випадковість, але приємна така випадковість", - розповів він.
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Стрюк уточнив, що останню "бавовну" можна було спостерігати наприкінці 2022 року.
Крім цього, він повідомив, що російські окупанти у місті поводяться "доволі впевнено і нахабно" стосовно місцевого населення. Загарбники проводять різні заходи, зокрема "під музику та червоний прапор" роздають дітям паспорти російської федерації, додав Стрюк.
"Цей театр абсурду нарощується, і замість відновлення міста з метою демонстрації своєї впевненості намагаються проводити всілякі пропагандистські акції, демонструвати свою зверхність. Чим далі стає напруженою ситуація, тим більше абсурду виходить на вулиці", - резюмував він.
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