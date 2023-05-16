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На Луганщині окупанти можуть спробувати примусово вивозити дітей вже з початку літа - ОВА

На Луганщині окупанти можуть спробувати примусово вивозити дітей вже з початку літа - ОВА

Київ • УНН

 • 562930 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Російські окупанти поспішають з примусовим оглядом дітей у Луганській області – хочуть завершити в травні, можуть спробувати примусово вивозити вже з початку літа, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Поспішають вони з медичними оглядами дітей. Лікарям поставлене завдання завершити все до кінця травня. Чи то грошей на тривале відрядження медичних працівників з рф вже не вистачає, чи то дітей намагатимуться примусово вивозити вже з початку літа", - написав Лисогор.

Деталі

Що стосується ситуації на фронті, то, зі слів голови ОВА, "якщо на Лиманському відтинку фронту бойових зіткнень 15 травня не зафіксовано, то на Сватівщині противник спробував покращити тактичне положення поряд з Новоселівським, але успіху не досяг".

"У цьому населеному пункті не залишилося жодного місцевого жителя, але росіяни не полишають намірів його захопити. Утім, всі їхні намагання припиняють наші захисники. Кілька цивільних осіб ще залишаються у Стельмахівці - і ворогу про це відомо. Тому артилерійські обстріли тут спостерігаються майже щодня. Вчора ввечері звідти вдалося евакуювати літнього чоловіка. Коломийчиська військова адміністрація вже забезпечила його житлом, продуктами харчування та надала іншу необхідну допомогу", - зазначив Лисогор.

Окрім Стельмахівки, з його слів, ворог відкривав вогонь по Макіївці та Білогорівці.

Нагадаємо

Голова ОВА вказував, що на Луганщині ворог діє обережніше в плані нападу у порівнянні з Бахмутом.

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