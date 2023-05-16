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В Луганской области оккупанты могут попытаться принудительно вывозить детей уже с начала лета - ОВА

Киев • УНН

 • 562929 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Российские оккупанты спешат с принудительным осмотром детей в Луганской области – хотят завершить в мае, могут попробовать принудительно вывозить уже с начала лета, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Спешат они с медицинскими осмотрами детей. Врачам поставлена задача завершить все до конца мая. То ли денег на длительную командировку медицинских работников из рф уже не хватает, то ли детей будут пытаться принудительно вывозить уже с начала лета", - написал Лысогор.

Детали

Что касается ситуации на фронте, то, по словам главы ОВА, "если на Лиманском отрезке фронта боевых столкновений 15 мая не зафиксировано, то на Сватовщине противник попытался улучшить тактическое положение рядом с Новоселовским, но успеха не достиг".

"В этом населенном пункте не осталось ни одного местного жителя, но россияне не оставляют намерений его захватить. Впрочем, все их попытки пресекают наши защитники. Несколько гражданских лиц еще остаются в Стельмаховке - и врагу об этом известно. Поэтому артиллерийские обстрелы здесь наблюдаются почти каждый день. Вчера вечером оттуда удалось эвакуировать пожилого мужчину. Коломыйчиская военная администрация уже обеспечила его жильем, продуктами питания и предоставила другую необходимую помощь", - отметил Лысогор.

Кроме Стельмаховки, по его словам, враг открывал огонь по Макеевке и Белогоровке.

Напомним

Глава ОВА указывал, что в Луганской области враг действует осторожнее в плане нападения по сравнению с Бахмутом.

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