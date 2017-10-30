В Святошинском районе Киева обнаружили "ничейный" труп
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Святошинском районе Киева жители домов на ул. Палладина обнаружили "ничейный" труп. Об этом сообщает сайт dtp.kiev.ua, передает УНН.
"Утром на скамейке во дворе на Академгородке (Палладина) умер мужчина. Приехала скорая, постояли полчаса, уехали. Приехала полиция, постояли полчаса, уехали... Тело просто лежит посреди двора", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 19 октября, в Киеве на "красной ветке" метро человек попал под поезд.