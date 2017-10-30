В Святошинском районе Киева обнаружили "ничейный" труп

"Утром на скамейке во дворе на Академгородке (Палладина) умер мужчина. Приехала скорая, постояли полчаса, уехали. Приехала полиция, постояли полчаса, уехали... Тело просто лежит посреди двора", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 19 октября, в Киеве на "красной ветке" метро человек попал под поезд.