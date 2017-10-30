У Святошинському районі Києва виявили "нічийний" труп
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Святошинському районі Києва мешканці будинків на вул. Палладіна виявили нікому не потрібний труп. Про це повідомляє сайт dtp.kiev.ua, передає УНН.
"Вранці на лавці у дворі на Академмістечку (Палладіна) помер чоловік. Приїхала швидка, постояли півгодини, поїхали. Приїхала поліція, постояли півгодини, поїхали... Тіло просто лежить посеред двору", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня, в Києві на "червоній гілці" метро людина потрапила під поїзд.