У Святошинському районі Києва виявили "нічийний" труп

"Вранці на лавці у дворі на Академмістечку (Палладіна) помер чоловік. Приїхала швидка, постояли півгодини, поїхали. Приїхала поліція, постояли півгодини, поїхали... Тіло просто лежить посеред двору", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня, в Києві на "червоній гілці" метро людина потрапила під поїзд.