В мире растет потребление водки - аналитики

Также за год выросло потребление виски - на 3,2%. Мировое потребление вина увеличилось на 0,5%, сидра - на 2,5%.

В целом, согласно данным исследования, в 2017 году общее потребление алкоголя в мире выросло на 0,01%.

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Примечательно, что и украинцы не жалеют денег на алкоголь. Траты наших соотечественников на этот вид продукта за первый квартал 2018 года не значительно, но выросли.

Отметим, что каждый украинец в среднем тратит на алкоголь около 600 грн в год.