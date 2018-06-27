У світі зростає споживання горілки - аналітики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У 2017 році загальне споживання горілки в світі виросло на 1,8%, у порівнянні з 2016 роком. Про це свідчать дані аналітиків компанії International Wine and Spirits Research (IWSR), передає УНН з посиланням на Food Bev.
Також за рік зросло споживання віскі - на 3,2%. Світове споживання вина збільшилася на 0,5%, сидру - на 2,5%.
Загалом, згідно з даними дослідження, у 2017 році загальне споживання алкоголю у світі зросло на 0,01%.
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Примітно, що і українці не шкодують грошей на алкоголь. Витрати наших співвітчизників на цей вид продукту за перший квартал 2018 року не значно, але зросли.
Відзначимо, що кожен українець в середньому витрачає на алкоголь близько 600 грн на рік.