В мире растет спрос на украинские колбасы - аналитики
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Украина почти вдвое нарастила экспорт колбас. Об этом сообщает консалтинговое агентство Pro Consulting со ссылкой на данные государственной таможенной службы, передает УНН.
"В первые пять месяцев этого года из Украины экспортировали 176 тонн колбас (на 522 тыс. долл.), что на 181% больше, чем за аналогичный период прошлого года (287,4 тыс. долл.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главными покупателями украинских изделий традиционно для этого рынка стали страны СНГ: Грузия (39,66%), Азербайджан (27,59%), Молдова (16,28%).
"В последние годы растет зарубежный интерес к украинской полукопченой колбасе, в 2017 году экспорт этого продукта вырос по сравнению с 2016 годом на 129% в натуральном выражении", - подчеркивают аналитики.
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При этом сами украинцы сократили покупки колбасных изделий. Это произошло из-за девальвации гривны и низких зарплат, объясняют эксперты.
"Из-за снижения покупательского спроса продавцы удерживают цены на свою продукцию на прежнем уровне, однако интерес к новым рынкам экспорта, где производители могут заработать больше, растет", - считают аналитики Pro Consulting.
Отметим, что на ряду с колбасными изделиями Украина активно наращивает показатели экспорта алкогольных и безалкогольных напитков.
Напомним также, как писал УНН, в Украине подешевела курятина, колбасы и яйца.
В то же время продолжают дорожать свинина и сало.