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В мире растет спрос на украинские колбасы - аналитики

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Украина почти вдвое нарастила экспорт колбас. Об этом сообщает консалтинговое агентство Pro Consulting со ссылкой на данные государственной таможенной службы, передает УНН.

В мире растет спрос на украинские колбасы - аналитики

"В первые пять месяцев этого года из Украины экспортировали 176 тонн колбас (на 522 тыс. долл.), что на 181% больше, чем за аналогичный период прошлого года (287,4 тыс. долл.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главными покупателями украинских изделий традиционно для этого рынка стали страны СНГ: Грузия (39,66%), Азербайджан (27,59%), Молдова (16,28%).

"В последние годы растет зарубежный интерес к украинской полукопченой колбасе, в 2017 году экспорт этого продукта вырос по сравнению с 2016 годом на 129% в натуральном выражении", - подчеркивают аналитики.

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При этом сами украинцы сократили покупки колбасных изделий. Это произошло из-за девальвации гривны и низких зарплат, объясняют эксперты.

"Из-за снижения покупательского спроса продавцы удерживают цены на свою продукцию на прежнем уровне, однако интерес к новым рынкам экспорта, где производители могут заработать больше, растет", - считают аналитики Pro Consulting.

Отметим, что на ряду с колбасными изделиями Украина активно наращивает показатели экспорта алкогольных и безалкогольных напитков

Напомним также, как писал УНН, в Украине подешевела курятина, колбасы и яйца

В то же время продолжают дорожать свинина и сало

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