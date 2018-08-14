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У світі зростає попит на українські ковбаси - аналітики

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Україна майже вдвічі збільшила експорт ковбас. Про це повідомляє консалтингове агентство Pro Consulting з посиланням на дані державної митної служби, передає УНН.

У світі зростає попит на українські ковбаси - аналітики

"У перші п'ять місяців цього року з України експортували 176 тонн ковбас (на 522 тис. дол.), що на 181% більше, ніж за аналогічний період минулого року (287,4 тис. Дол.)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що головними покупцями українських виробів традиційно для цього ринку стали країни СНД: Грузія (39,66%), Азербайджан (27,59%), Молдова (16,28%).

"В останні роки зростає закордонний інтерес до української напівкопченої ковбаси, у 2017 році експорт цього продукту виріс у порівнянні з 2016 роком на 129% в натуральному вираженні", - підкреслюють аналітики.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські вина все активніше купують за кордоном

При цьому самі українці скоротили купівлю ковбасних виробів. Це сталося через девальвацію гривні і низькі зарплати, пояснюють експерти.

"Через зниження купівельного попиту продавці утримують ціни на свою продукцію на колишньому рівні, проте інтерес до нових ринків експорту, де виробники можуть заробити більше, зростає", - вважають аналітики Pro Consulting.

Відзначимо, що разом з ковбасними виробами Україна активно нарощує показники експорту алкогольних і безалкогольних напоїв.

Нагадаємо також, як писав УНН, в Україні подешевшала курятина, ковбаси та яйця.

У той же час продовжують дорожчати свинина і сало.

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