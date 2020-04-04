В мире уже почти 1,1 млн инфицированных коронавирусом

КИЕВ. 4 апреля. УНН. По состоянию на 5:50 субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 58 901 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).