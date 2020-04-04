В мире уже почти 1,1 млн инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. По состоянию на 5:50 субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 58 901 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего в мире смертей зафиксировано в Италии — 14 681 человек, в Испании — 11 198, в США — 7152 и Франции — 6 507. В Китае умерло 3330 человек.
Всего в мире количество инфицированных вечером 2 апреля перевалило за 1 млн человек. Сейчас количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 1 099 389 человек. В свою очередь, выздоровели 226 603 человека.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (277 953), Италия (119 827), Испания (119 199), Германия (91 159), Франция (65 202) и Иран (53183). В Китае — 82 518 инфицированных.
Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.