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У світі вже майже 1,1 млн інфікованих коронавірусом

У світі вже майже 1,1 млн інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Станом на 5:50 суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 58 901 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії — 14 681 особа, в Іспанії — 11 198, США — 7 152 і Франції — 6 507. У Китаї померло 3 330 осіб.

Всього у світі кількість інфікованих ввечері 2 квітня перевалила за 1 млн осіб. Наразі кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі складає 1 099 389 осіб. У свою чергу, одужали 226 603 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (277 953), Італія (119 827), Іспанія (119 199), Німеччина (91 159), Франція (65 202) та Іран (53 183). У Китаї — 82 518 інфікованих.

Нагадаємо, станом на вечір 3 квітня в Україні підтверджено 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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