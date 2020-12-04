В мире впервые за шесть лет резко выросли цены на продукты - FAO

Среднее значение Индекса продовольственных цен FAO в конце ноября составило 105 пунктов, что на 3,9% выше его октябрьского значения и на 6,5% выше показателя за соответствующий период прошлого года. По данным экспертов, такого резкого роста стоимости основных продуктов питания не было с декабря 2014 года. При этом подорожали все наиболее ходовые продовольственные товары.

Так, стоимость растительного масла в этом месяце выросла на 14,5%, а зерновых — на 2,5%. Рост экспортных цен на пшеницу эксперты связывают со снижением видов на урожай в Аргентине, а рост цен на кукурузу обусловлен ожидаемым снижением ее производства в США и в Украине. Однако международные цены на рис в течение месяца оставались на стабильном уровне.

Сахар подорожал на 3,3% — в основном за неблагоприятных погодных условий, которые привели к ухудшению прогнозов на урожай в Европейском Союзе, России и Таиланде.

Почти на 1% выросла стоимость молока, молочной продукции. Цены на говядину, баранину и свинину подскочили, а на мясо птицы снизились.

В FAO предупредили, что важным фактором, влияющим на ситуацию с продовольствием, стали последствия пандемии COVID-19, особенно потеря доходов. Пандемия усиливает и обостряет и без того сложную обстановку в странах, страдающих от конфликтов и природных катаклизмов. В настоящее время в международной продовольственной помощи нуждаются 45 стран мира.