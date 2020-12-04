У світі вперше за шість років різко зросли ціни на продукти — FAO

Середнє значення Індексу продовольчих цін FAO наприкінці листопаду склало 105 пунктів, що на 3,9% вище його жовтневого значення і на 6,5% вище показника за відповідний період минулого року. За даними експертів, такого різкого зростання вартості основних продуктів харчування не було з грудня 2014 року. При цьому подорожчали всі найбільш ходові продовольчі товари.

Так, вартість рослинної олії в цьому місяці зросла на 14,5%, а зернових — на 2,5%. Зростання експортних цін на пшеницю експерти пов’язують зі зниженням видів на урожай в Аргентині, а зростання цін на кукурудзу обумовлений очікуваним зниженням її виробництва в США і в Україні. Проте міжнародні ціни на рис протягом місяця залишалися на стабільному рівні.

Цукор подорожчав на 3,3% — в основному через несприятливі погодні умови, які призвели до погіршення прогнозів на врожай в Європейському Союзі, Росії та Таїланді.

Майже на 1% зросла вартість молока, молочної продукції. Ціни на яловичину, баранину і свинину підскочили, а на м’ясо птиці знизилися.

У FAO попередили, що важливим фактором, що впливає на ситуацію з продовольством стали наслідки пандемії COVID-19, особливо втрата доходів. Пандемія посилює і загострює і без того складну обстановку в країнах, що потерпають від конфліктів і погодних катаклізмів. На даний час міжнародної продовольчої допомоги потребують 45 країн світу.