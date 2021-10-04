В мире от коронавируса скончалось уже более 4,8 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире от COVID-19 умерло уже более 4,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 235,718,694 человека, из них выздоровели 212,581,692 человек. Количество умерших возросло до 4,815,893.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (44,518,437), Индия (33,834,243), Бразилия (21,468,121), Великобритания (7,900,680), Россия (7,586,536), Турция (7,238,267), Франция (7,027,059) и Иран (5,624,128).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (719,933), Бразилии (597,986) и Индии (449,029).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 455 189 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 775 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.