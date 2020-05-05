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В мире от COVID-19 умерло по меньшей мере 55 журналистов

Киев • УНН

 • 15972 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В мире от COVID-19 умерло по меньшей мере 55 журналистов из 23 стран мира. Об этом сообщает организация Press Emblem Campaign (PEC), передает УНН.

В мире от COVID-19 умерло по меньшей мере 55 журналистов

"По меньшей мере 55 журналистов умерли от коронавируса в 23 странах", - говорится в сообщении.

Указано, что организация начала освещать информацию об умерших от COVID-19 журналистах с начала марта, чтобы отдать им дань.

"Безопасность работников СМИ находится под угрозой во время этого кризиса, поскольку они должны продолжать предоставлять информацию на местах и доносить факты, посещая больницы, опрашивая политических, экономических и научных деятелей и врачей, медсестер и пациентов", - указано в сообщении.

Напомним, от коронавирусной инфекции в мире умерло более 250 тысяч человек.

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