В мире от COVID-19 умерло по меньшей мере 55 журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В мире от COVID-19 умерло по меньшей мере 55 журналистов из 23 стран мира. Об этом сообщает организация Press Emblem Campaign (PEC), передает УНН.
"По меньшей мере 55 журналистов умерли от коронавируса в 23 странах", - говорится в сообщении.
Указано, что организация начала освещать информацию об умерших от COVID-19 журналистах с начала марта, чтобы отдать им дань.
"Безопасность работников СМИ находится под угрозой во время этого кризиса, поскольку они должны продолжать предоставлять информацию на местах и доносить факты, посещая больницы, опрашивая политических, экономических и научных деятелей и врачей, медсестер и пациентов", - указано в сообщении.
Напомним, от коронавирусной инфекции в мире умерло более 250 тысяч человек.