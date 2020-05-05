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У світі від COVID-19 померло щонайменше 55 журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. У світі від COVID-19 померло щонайменше 55 журналістів з 23 країн світу. Про це повідомляє організація Press Emblem Campaign (PEC), передає УНН.

У світі від COVID-19 померло щонайменше 55 журналістів

“Щонайменше 55 журналістів померли від коронавірусу в 23 країнах”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що організація почала висвітлювати інформацію про померлих від COVID-19 журналістів з початку березня, щоб віддати їм шану.

“Безпека працівників ЗМІ перебуває під загрозою під час цієї кризи, оскільки вони повинні продовжувати надавати інформацію на місцях і доносити факти, відвідуючи лікарні, опитуючи політичних, економічних і наукових діячів і лікарів, медсестер і пацієнтів”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, від коронавірусної інфекції у світі померло понад 250 тисяч осіб.

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