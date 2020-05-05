Від коронавірусної інфекції у світі померло понад 250 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Станом на 6:00 вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 251 510 осіб. У свою чергу, одужали 1 162 538 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 68 922 особи, Італії — 29 079 осіб, Британії — 28 809, Іспанії — 25 428 та в Франції — 25 204. У Китаї загалом — 4 637.
Всього у світі 3 582 469 інфікованих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (1 180 288), Іспанія (218 011), Італія (211 938), Велика Британія (191 832), Франція (169 583), Німеччина (166 152), Росія (145 268) і Туреччина (127 659).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.