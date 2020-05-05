От коронавирусной инфекции в мире умерло более 250 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По состоянию на 6:00 вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 251 510 человек. В свою очередь, выздоровели 1 162 538 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Больше всего в мире смертей зафиксировано в США — 68 922 человека, в Италии — 29 079 человек, Великобритании — 28 809, Испании — 25 428 и во Франции — 25 204. В Китае в целом — 4637.
Всего в мире 3 582 469 инфицированных.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (1 180 288), Испания (218 011), Италия (211 938), Великобритания (191 832), Франция (169 583), Германия (166 152), Россия (145 268) и Турция (127 659).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 — летальные.
В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.