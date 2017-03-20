В мире сегодня отмечают День счастья
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В 2012 году ООН провозгласила 20 марта Международным днем счастья (International Day of Happiness) с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты, сообщает УНН.
Также, по мнению основателей Дня, сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества, в связи с чем основатели призывают все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека.
Интересно, что инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны - Бутан. Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире - чемпионами по коэффициенту Валового национального счастья, которым измеряется национальное благосостояние граждан.
Также для отображения благосостояния людей и состояния окружающей среды в различных странах мира в июле 2006 года был введен Международный индекс счастья.