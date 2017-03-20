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В мире сегодня отмечают День счастья

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В 2012 году ООН провозгласила 20 марта Международным днем счастья (International Day of Happiness) с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты, сообщает УНН.

Также, по мнению основателей Дня, сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества, в связи с чем основатели призывают все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека.

Интересно, что инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны - Бутан. Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире - чемпионами по коэффициенту Валового национального счастья, которым измеряется национальное благосостояние граждан.

Также для отображения благосостояния людей и состояния окружающей среды в различных странах мира в июле 2006 года был введен Международный индекс счастья.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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