В мире сегодня отмечают День счастья

Также, по мнению основателей Дня, сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества, в связи с чем основатели призывают все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека.

Интересно, что инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны - Бутан. Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире - чемпионами по коэффициенту Валового национального счастья, которым измеряется национальное благосостояние граждан.

Также для отображения благосостояния людей и состояния окружающей среды в различных странах мира в июле 2006 года был введен Международный индекс счастья.