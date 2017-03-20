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У світі сьогодні відзначають День щастя

У світі сьогодні відзначають День щастя

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У 2012 році ООН проголосила 20 березня Міжнародним днем щастя (International Day of Happiness) з метою підтримати ідею про те, що прагнення до щастя є загальним почуттям для всіх людей нашої планети, повідомляє УНН.

Також, на думку засновників Дня, сьогоднішнє свято покликане показати, що щастя є однією з основних цілей людства, у зв'язку з чим засновники закликають всі країни направити зусилля на поліпшення добробуту кожної людини.

Цікаво, що ініціатива установи Міжнародного дня щастя надійшла з невеликої гірської країни - Бутану. Вважається, що жителі Королівства Бутан є найщасливішими людьми в світі - чемпіонами за коефіцієнтом Валового національного щастя, яким вимірюється національний добробут громадян.

Також для відображення добробуту людей і стану навколишнього середовища в різних країнах світу в липні 2006 року був введений Міжнародний індекс щастя.

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