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В мире ежегодно умирают 1,6 млн человек от причин, связанных с диабетом

В мире ежегодно умирают 1,6 млн человек от причин, связанных с диабетом

Киев  •  УНН

 • 14611 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. От сахарного диабета в мире страдают 422 млн человек, а 1,6 млн - ежегодно умирают от причин, связанных с диабетом. Об этом говорится в заявлении главы ООН Антониу Гутерриша, передает УНН.

"От этого заболевания (диабета - ред.) в мире страдают 422 млн человек, а 1,6 млн - ежегодно умирают от причин, связанных с диабетом. В 2030 году эта болезнь займет седьмое место в списке главных "убийц" человека", - говорится в заявлении.

По словам главы ООН Антониу Гутерриша, количество людей с диабетом быстрее всего растет в странах с низким и средним уровнем дохода, там, где население не может позволить себе обратиться к врачу и получить необходимое лечение.

"Пандемия COVID-19 принесла дополнительные проблемы. Многие из тех, кто нуждается в регулярном уходе и лечении в связи с диабетом, сталкиваются с трудностями при получении помощи. При этом люди, страдающие диабетом, подвержены повышенному риску тяжелого течения коронавирусной инфекции и смерти от нее", - сказал Гутерриш.

Как сообщил Генсек ООН, в следующем году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступит к осуществлению глобального договора по борьбе с диабетом - новой инициативы, которая позволит активизировать усилия по сокращению заболеваемости и смертности от этой болезни.

"По мере того, как мы стремимся преодолеть пандемию, давайте делать все возможное для обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, укрепления систем здравоохранения и поощрения здорового образа жизни...", - говорится в заявлении главы ООН.

Добавим, что сегодня всемирный день борьбы с диабетом.

Напомним, в Украине более 200 тыс. человек получают инсулиновую терапию, то есть имеют тяжелую форму сахарного диабета.

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