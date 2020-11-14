У світі щорічно помирають 1,6 млн людей від причин, пов'язаних з діабетом

"Від цього захворювання (діабету - ред.) в світі страждають 422 млн осіб, а 1,6 млн - щорічно помирають від причин, пов'язаних з діабетом. У 2030 році ця хвороба займе сьому сходинку в списку головних "убивць" людини", - йдеться в заяві.

За словами глави ООН Антоніу Гутерріша, кількість людей з діабетом найшвидше зростає в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, там, де населення не може дозволити собі звернутися до лікаря і отримати необхідне лікування.

"Пандемія COVID-19 принесла додаткові проблеми. Багато з тих, хто потребує регулярного догляду та лікування в зв'язку з діабетом, стикаються з труднощами при отриманні допомоги. При цьому люди, які страждають на діабет, схильні до підвищеного ризику тяжкого перебігу коронавирусної інфекції та смерті від неї", - сказав Гутерріш.

Як повідомив Генсек ООН, в наступному році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) приступить до здійснення глобального договору по боротьбі з діабетом - нової ініціативи, яка дозволить активізувати зусилля по скороченню захворюваності та смертності від цієї недуги.

"У міру того, як ми прагнемо подолати пандемію, давайте робити все можливе для забезпечення загального охоплення послугами охорони здоров'я, зміцнення систем охорони здоров'я та заохочення здорового способу життя...", - йдеться в заяві глави ООН.

Додамо, що сьогодні всесвітній дня боротьби з діабетом.

Нагадаємо, в Україні більше 200 тис. осіб отримують інсулінову терапію, тобто мають важку форму цукрового діабету.