В мире коронавирусом заразились уже более 228,4 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. По состоянию на утро субботы в мире на COVID-19 заболело уже 228,4 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 228,401,559 человек, из них выздоровели 204,974,290 лица. Количество умерших возросло до 4,692,653.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (42,799,907), Индия (33,415,889), Бразилия (21,102,536), Великобритания (7,371,301), Россия (7,234,425), Франция (6,942,105), Турция (6,794,700) и Иран (5,396,013).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (690,714), Бразилии (589,744) и Индии (444,563).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 338 164 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 750 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.